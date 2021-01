Fafce: videoconferenza con ministra Bonetti. Recovery Plan, famiglie, investimenti sul futuro

Sarà Elena Bonetti, ministra italiana per le pari opportunità e la famiglia, l’ospite del secondo appuntamento dei “Dialoghi Fafce”, iniziativa promossa dalla Federazione europea delle associazioni familiari cattoliche per raccogliere una serie di punti di vista su politiche familiari e Recovery Plan, il piano da 750 miliardi di euro varato dall’Ue per uscire dalla crisi Covid. Il tema dell’incontro del 12 gennaio sarà “La famiglia, il vero investimento nel futuro” e il nodo in esame “come usare il piano di rilancio per rigenerare l’Europa dopo la pandemia”. Il confronto in streaming sul canale YouTube dell’associazione (a partire dalle ore 12) si aprirà con una introduzione del presidente Fafce Vincenzo Bassi, cui seguirà l’intervento della ministra Bonetti. Dopo alcune domande da parte della giornalista Solène Tadié (Ncr), sarà Paul Dembinski, direttore dell’Osservatorio della finanza, ad offrire le osservazioni conclusive. Il primo di questi dialoghi, che si è svolto il 10 dicembre, ha avuto come interlocutrice la ministra ungherese per la famiglia Katalin Novák.