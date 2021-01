Diocesi: Ragusa, il saluto a mons. Cuttitta dopo cinque anni di episcopato

Dopo cinque anni di episcopato, mons. Carmelo Cuttitta si è congedato dalla diocesi di Ragusa. A celebrare insieme a lui, oltre ai sacerdoti della diocesi , c’erano il card. Paolo Romeo, il presidente della Conferenza episcopale siciliana e arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, i vescovi di Caltagirone, mons. Calogero Peri, e di Noto, mons. Antonio Staglianò. La messa si è aperta con il ringraziamento a nome della comunità ragusana formulato dall’amministratore apostolico della diocesi, già vicario generale, mons. Sebastiano Roberto Asta, che ha ricordato come mons. Cuttitta sia stato sempre attento ai bisogni materiali e spirituali della comunità e come abbia spinto l’azione della Chiesa verso il territorio, mostrando quel carattere “in uscita” caro a Papa Francesco. Lo ha definito “padre, fratello e amico”, ringraziandolo per la generosità mostrata sin dal giorno del suo arrivo a Ragusa. A mons. Cuttitta, durante l’offertorio, la Chiesa di Ragusa ha fatto dono di un calice e di una patena. Durante l’omelia – informa la diocesi – il vescovo ha ringraziato il Signore per il ministero episcopale, che per cinque anni lo ha visto impegnato anche a Ragusa, e per i 34 anni di missione sacerdotale. Ha poi voluto ringraziare tutti per le manifestazioni di affetto che gli sono state tributate.