Spagna: arcidiocesi di Madrid, forte esplosione oggi pomeriggio in un edificio della parrocchia Virgen de la Paloma. Card. Osoro, “prego per le vittime”

(Foto: arcidiocesi di Madrid)

Oggi pomeriggio, dopo le 15, c’è stata una forte esplosione per una possibile fuga di gas in un edificio appartenente alla parrocchia della “Virgen de la Paloma y San Pedro el Real”, ubicato a via Toledo, 98. “L’edificio annesso al tempio, nel quale si trovano due piani per sacerdoti, vari locali parrocchiali e della Caritas, è andato distrutto. Due dei sacerdoti stanno bene e uno è stato trasportato in ospedale. Si sta cercando di localizzare un laico che stava con loro al momento dell’esplosione”, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Madrid, ma sarebbe di due vittime e 8 feriti il bilancio ufficiale dell’esplosione secondo i servizi di soccorso.

In un tweet il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro informa di trovarsi con alcuni fedeli vicino la parrocchia. “Prego per la comunità cristiana in questi momenti di difficoltà e prego per le vittime”.