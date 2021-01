Vita consacrata: Missionarie della Consolata, morta suor Gabriellina Morselli in Tanzania

Morta, ad Iringa, in Tanzania, suor Gabriellina Morselli, 98 anni, consacrata da 75 anni nell’istituto delle Missionarie della Consolata. Circondata dall’affetto e dalla riconoscenza delle consorelle, la religiosa è spirata nella missione cui ha donato 65 anni di servizio.

Nata a Limidi di Soliera, nell’aprile 1922, entrò ventenne tra le Missionarie della Consolata di Torino, per essere inviata nel 1956 in Tanzania. Qui si è impegnata a lungo per i malati e i bisognosi, rivolgendo, nello stesso tempo, un’attenzione materna ai bambini orfani o “di strada” – in particolare le ragazze -, per i quali si è adoperata con vari progetti per dare loro ospitalità, istruzione e formazione professionale, in modo da sottrarli allo sfruttamento e alla criminalità. Attività che ha potuto svolgere anche grazie al sostegno del Centro missionario della diocesi di Carpi, delle associazioni Insieme per le Missioni e Volontari per le Missioni, oltre che delle parrocchie e di tanti amici della diocesi. Negli ultimi anni, pur non essendo più in prima linea, per il tramite della consorella suor Virgiliana, ha continuato a seguire i suoi progetti, accompagnandoli con la preghiera. Le esequie saranno celebrate venerdì 22 gennaio in Tanzania, alla presenza del vescovo diocesano. Il Centro missionario di Carpi pregherà in suffragio della religiosa nella Messa che sarà celebrata venerdì 29 gennaio, alle 18.30, nell’aula liturgica della Madonna della Neve a Quartirolo.