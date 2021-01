Diocesi: Asti, nel pomeriggio incontro online di mons. Prastaro con i giornalisti. Testimonianza di Corrado (Ucs Cei)

A pochi giorni dalla festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 gennaio, il tradizionale incontro del vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, con i giornalisti e gli operatori della comunicazione attivi sul territorio diocesano. Quest’anno, a causa delle restrizioni per contenere il diffondersi del coronavirus Covid-19, l’appuntamento si terrà online.

Nel solco del sottotitolo “Comunicare incontrando le persone come e dove sono” del tema “Vieni e vedi” (Gv 1,46) che Papa Francesco ha scelto per il Messaggio per la 55ª Giornata delle Comunicazioni sociali, “si è deciso di realizzare l’appuntamento, di amicizia e di condivisione, in videoconferenza – spiega la diocesi – valorizzando, come più volte abbiamo dovuto fare in questi mesi, il supporto di tutti i media, in tutte le loro forme, per raggiungere le persone là dove vivono”.

Durante l’incontro, con inizio alle 18, porterà la sua testimonianza Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei.