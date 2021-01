Domenica della Parola di Dio: Corrado (Cei), “‘tenere alta la Parola di Vita’ è modalità di comunicare”

“‘Tenere alta la Parola di Vita’ è una modalità di comunicare, rispettosa e accogliente. Significa entrare nelle pieghe della storia di ciascuno con il passo lieve di chi sa farsi compagno di viaggio”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio delle comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter, diffusa oggi, ricordando che domenica 24 gennaio si celebrerà, per la seconda volta, la Domenica della Parola di Dio. “Il tema del 2021 “Tenete alta la Parola di Vita!” (Fil 2,16) indica un impegno per tutti i cristiani e coinvolge, in qualche modo, anche gli operatori della comunicazione”, spiega Corrado.

Sottolineando la “felice coincidenza” tra la domenica dedicata alla Parola e la festa dei giornalisti, nella memoria di san Francesco di Sales, giorno in cui tradizionalmente viene pubblicato il messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il direttore dell’Ufficio nazionale si sofferma sul “grande capitolo del linguaggio e delle parole”. “L’altezza bilancia la conoscenza e apre all’umanità. Comunicare, in fondo, è mettere in comune”.