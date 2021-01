Diocesi: Napoli, domenica 24 gennaio la messa di saluto del card. Sepe. Martedì 2 febbraio l’ingresso dell’arcivescovo Battaglia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nel giorno in cui la Chiesa celebra la presentazione di Gesù al Tempio, la diocesi di Napoli accoglie il suo nuovo pastore, mons. Mimmo Battaglia. A causa delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, alla celebrazione di inizio del ministero episcopale di mons. Battaglia a Napoli parteciperanno i vescovi, un numero limitato di sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici e di autorità civili. La messa sarà alle 17 in duomo.

Per rendere partecipe quanto più possibile la comunità diocesana a tale evento, sarà possibile seguire la celebrazione attraverso la diretta televisiva su Canale 21 e la diretta streaming sul sito diocesano e sulle altre piattaforme social.

Intanto, domenica 24 gennaio, sempre in cattedrale, alle 18,30, il card. Crescenzio Sepe presiederà la messa in ringraziamento del servizio episcopale reso nella diocesi partenopea.