Slovacchia: rapida diffusione del Covid tra senzatetto mette a rischio l’intera Bratislava

(Bratislava) – Fino alla fine dell’anno scorso le organizzazioni che si occupano dei senzatetto a Bratislava sono riuscite a proteggere la maggior parte di loro dalla pandemia da Covid-19, ma la situazione è cambiata dall’inizio del 2021. Si sono infatti registrati cinquanta nuovi casi positivi negli ultimi giorni e sembra che gli attuali locali messi a disposizione dal Comune per passare la quarantena non siano più sufficienti. “Il numero di casi è aumentato troppo velocemente e questo rischia di compromettere seriamente il sistema di assistenza ai senzatetto della città. Tutti i dormitori temporanei e le strutture che forniscono servizi sono situati in ampi spazi con un’alta concentrazione di persone che cercano aiuto. Vi è pertanto un enorme rischio che le infezioni si diffondano in tutti gli angoli della città a causa dell’elevata mobilità di questo gruppo di abitanti”, spiega Sergej Kara, coordinatore del sostegno comunale ai senzatetto, ammettendo anche che se la situazione peggiorerà l’intervento dello Stato sarà inevitabile. Secondo Jozef Kakos, direttore del più grande dormitorio di Bratislava, i senzatetto sono particolarmente vulnerabili perché, una volta contratto il virus, non sono nelle condizioni adatte per poterlo curare correttamente senza un posto dove poter passare la quarantena. Si stima che circa 4.000 persone vivano attualmente per le strade di Bratislava.