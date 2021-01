Comunicazione: WeCa, online tutorial con “Dieci consigli per la sicurezza informatica”

“Dieci consigli per la sicurezza informatica” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e sulla pagina Facebook. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio su testo di Marco Russo, elencherà dieci consigli per approcciarsi al tema della sicurezza informatica. “Abbiamo il dovere di porci il problema – viene ricordato nel tutorial – perché un comportamento incauto potrebbe provocare la divulgazione di informazioni riservate potenzialmente dannose per le persone interessate”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial.

La novità principale di questa terza stagione dei Tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami): l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.