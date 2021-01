Papa Francesco: “lavorare con determinazione per un mondo senza armi nucleari”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, contribuendo all’avanzamento della pace e alla collaborazione multilaterale, di cui oggi l’umanità ha tanto bisogno”. E’ l’appello rivolto dal Papa al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana collegati in diretta streaming per seguire la catechesi trasmessa dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Dopodomani, venerdì 22 gennaio – ha ricordato il Papa – entrerà vigore il Trattato per la produzione delle armi nucleari. E’ il primo strumento giuridicamente vincolante che vieta l’utilizzo di questi ordigni, che è indiscriminato, colpisce in breve tempo una grande quantità di persone e provoca danni all’ambiente”. Poi l’appello.