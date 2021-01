Papa Francesco: ai calciatori dello “Spezia”, “a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport”

“Grazie per questa visita, perché a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia, lo sport ‘porta su’ tutto il meglio che noi abbiamo dentro”. È il saluto del Papa ai dirigenti e ai giocatori della squadra di calcio “Spezia”, ricevuti oggi prima dell’udienza generale. “Continuate con questo, perché ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza”, ha proseguito Francesco, che all’inizio del suo saluto si è riferito alla vittoria di ieri sulla Roma: “Complimenti, perché ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro. Voi oggi siete 4 a 2 , va bene. Complimenti e coraggio!”.