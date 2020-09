Sport: Malagò (Coni), “il Papa rilancia i valori olimpici di esempio, sacrificio, rispetto delle regole che noi cerchiamo di portare avanti”

foto SIR/Marco Calvarese

“Questi sono temi che stanno a cuore alle società sportive e a tutti gli atleti. Io auspico che che l’evento di oggi sia un segno di ripartenza e di speranza per lo sport”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente Coni, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del volumetto “Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport”, che raccoglie considerazioni e indicazioni di Papa Francesco, tratte dai suoi discorsi più significativi rivolti in questi anni agli atleti di varie discipline. Edito dalla Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la comunicazione, con il patrocinio di Athletica Vaticana, il libro è stato presentato nella suggestiva cornice dello stadio delle Terme di Caracalla. A firmarne tre testimonianze che fanno da prefazioni, Alex Zanardi, Francesco Totti e l’ex maratoneta kenyana Tegla Loroupe, responsabile del team dei rifugiati del Comitato olimpico internazionale. Moderando la conferenza stampa, Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, ha auspicato: “Speriamo che questo piccolo libro sia il testimone di una staffetta”. “L’iniziativa di questo libro ci rende molto orgogliosi”, ha osservato ancora il presidente del Coni, secondo il quale “immaginare una persona più attenta e sensibile del Santo Padre alle istanze del mondo è impossibile”. Il Papa “parla di sport come sacrificio, esempio, rispetto delle regole, valori; insomma quell’olimpismo – ha concluso Malagò – che noi cerchiamo di portare avanti”.