Consiglio d’Europa: a causa della pandemia, rinviato di un anno il Forum mondiale della democrazia

“A causa della pandemia globale di Covid-19 e delle varie restrizioni imposte dalle autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda i viaggi e i grandi raduni, la nona edizione del Forum mondiale della democrazia dal tema ‘La democrazia può salvare l’ambiente?’ sarà rinviata all’8-10 novembre 2021”. Lo comunica il Consiglio d’Europa, aggiungendo: “Tuttavia, il cambiamento climatico rimane una minaccia urgente ed esistenziale per l’umanità. La necessità di sensibilizzare e agire non può essere rimandata. Pertanto, in un vero spirito di democrazia partecipativa, il team del Forum mondiale rimarrà attivo e si preparerà per una serie di eventi, online e interattivi, che saranno lanciati nel mese di novembre 2020”. Gli eventi, “che vi permetteranno di contribuire allo sviluppo e alla conservazione delle tematiche, si concluderanno con l’organizzazione del 9° Forum mondiale della democrazia, in diretta, a Strasburgo nel mese di novembre del prossimo anno”.