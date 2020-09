Regno Unito: Birmingham, messaggio dei vescovi cattolico e anglicano dopo gli accoltellamenti. “Preghiamo per la pace tra individui e comunità”

Birmingham: i rilievi della polizia (foto ANSA/SIR)

(Londra) “Preghiamo per la pace tra individui e comunità nella città di Birmingham, dopo gli incidenti che sono capitati in diverse parti del centro città”. L’arcidiocesi cattolica di Birmingham, guidata dall’arcivescovo Bernard Longley, è tra i primi a commentare, su Twitter, gli accoltellamenti durante i quali un uomo è stato ucciso e altri sette gravemente feriti nelle prime ore di domenica. Il colpevole, un uomo di ventisette anni, è stato arrestato questa mattina. Sempre l’arcidiocesi cattolica ha pubblicato anche un secondo comunicato congiunto con la diocesi anglicana. “I nostri pensieri e i pensieri e le preghiere di molte persone sono con coloro che sono morti o sono stati seriamente feriti”, hanno scritto l’arcivescovo cattolico Bernard Longley e il vescovo anglicano David Urquhart. “Preghiamo anche per le loro famiglie e i loro amici e per i servizi di emergenza e per tutto quello che sono chiamati a fare per rispondere a questi eventi scioccanti”. “In questo momento, quando la salute e il benessere degli abitanti della nostra città è in cima ai nostri pensieri, preghiamo perché coloro che visitano la nostra popolare città possano sentirsi al sicuro”, scrivono ancora l’arcivescovo Longley e il vescovo Urquhart. Il comunicato si conclude con un appello: “Birmingham è una grande città, contraddistinta da tante comunità diverse che lavorano insieme e affrontano sfide e differenze. Preghiamo per la pace, il bene più importante”.