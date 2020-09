Europa-Africa: webinar Ppe, “Ruolo delle comunità religiose nella lotta agli effetti del Covid nel mondo in via di sviluppo”

Un webinar per discutere del “Ruolo delle comunità religiose nella lotta agli effetti del Covid nel mondo in via di sviluppo” è stato organizzato dal gruppo di lavoro sul dialogo interculturale e interreligioso del Partito popolare europeo (mercoledì 9 settembre, su Webex alle 15). Ad aprire i lavori saranno i due co-presidenti del gruppo, gli eurodeputati György Hölvényi e Jan Olbrycht, a cui seguiranno gli interventi di due arcivescovi africani, Anthony Muheria, vescovo di Nyeri (Kenya), e il vescovo Alfred Agyenta, vescovo di Navrongo–Bolgatanga (Ghana). Seguirà un tempo per la discussione. In mezzo a 1.292.217 casi di contagio e gli oltre 31mila morti, le comunità religiose dell’Africa sono in prima fila nel sensibilizzare e a spiegare come comportarsi per prevenire il contagio, nel distribuire materiale protettivo e sanitario alle comunità locali. In particolare in Kenya i contagi registrati sono al 6 settembre 35mila e le morti 594, mentre in Ghana i contagi hanno raggiunto 44.777 persone e ne sono morte 283. Ci si può iscrivere al webinar inviando una mail a EPP-Interreligious@europarl.europa.eu.