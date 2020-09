Sport: Malagò (Coni), “è in buona salute ma si vive alla giornata. Basta confusione tra direttive nazionali e regionali”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il nostro mondo è in difficoltà” ma “lo sport è in buona salute”. Lo ha assicurato Giovanni Malagò, presidente Coni, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del volumetto “Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport”, che raccoglie considerazioni e indicazioni di Papa Francesco, tratte dai suoi discorsi più significativi rivolti in questi anni agli atleti di varie discipline. Edito dalla Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la comunicazione, con il patrocinio di Athletica Vaticana, il libro è stato presentato nella suggestiva cornice dello stadio “Nando Martellini” alle Terme di Caracalla.

“Stiamo vivendo questo contesto storico particolare. Lo sport è al centro di questo dibattito”, le parole di Malagò. Con riferimento ad una manifestazione sportiva svoltasi ieri, “sembrerebbe senza il rispetto dei protocolli di sicurezza”, il presidente Coni ha osservato: “Tutto è molto difficile”. Mentre è atteso nelle prossime ore il nuovo Dpcm che dovrebbe, tra l’altro, confermare la chiusura degli stadi al pubblico fino al 30 settembre, ha aggiunto: “Io mi piego a queste decisioni prese dal Governo e dal Cts, ma tutto questo impone una riflessione sulle ordinanze regionali che vanno in senso contrario a quelle nazionali. E’ ovvio che lo sport senza pubblico non è lo stesso”. Sul GP di ieri a Monza: “E’ difficile dire chi ha torto e chi ha ragione, ma è chiaro che il nostro mondo è in difficoltà. Se questo non trova risposta, comporterà una rimodulazione delle società sportive. Però lo sport è in buona salute. La programmazione sta andando avanti ma si vive alla giornata”.