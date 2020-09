Referendum costituzionale: Città dell’uomo, sì e no a confronto. Dibattito on line l’11 settembre. “Informarsi per discernere”

“Informarsi per discernere”: l’associazione Città dell’uomo di Milano propone un dibattito on line sul referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. L’appuntamento è per venerdì, 11 settembre, alle 18.30. Presenta Luciano Caimi, presidente di Città dell’uomo; introduce e modera Guido Formigoni, Università Iulm Milano. Intervengono: Camilla Buzzacchi, Università degli studi di Milano Bicocca; Filippo Pizzolato, Università degli studi di Padova. Per seguire il confronto da computer, tablet o smartphone è sufficiente collegarsi al link: meet.google.com/seh-foqm-xsi. Il video dell’incontro sarà poi caricato nella pagina YouTube dell’associazione. Per informazioni: info@cittadelluomo.it