Diocesi: Civitavecchia, celebrazioni per la Madonna delle Grazie al santuario di Allumiere e nella cattedrale

Domani, martedì 8 settembre, nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria, la diocesi di Civitavecchia-Tarquinia festeggerà la Madonna della Grazie, sua patrona principale. Il santuario di Allumiere accoglierà i pellegrini da tutta la diocesi e dai paesi limitrofi, nei limiti imposti dalle disposizioni di sicurezza, con le celebrazioni eucaristiche che avranno luogo ogni ora a partire dalle 6. Alle 12, la messa sarà presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza mentre alle 17.30 è in programma la messa solenne presieduta dal vescovo emerito Luigi Marrucci.

Stamani, nella vigilia della festa, è stata celebrata la messa nella chiesa parrocchiale e la preghiera del Rosario. Alle, 18 la messa si svolgerà al santuario che poi resterà aperto la notte per accogliere i pellegrini che singolarmente, senza pellegrinaggi organizzati, arriveranno per pregare e partecipare alle messe che si svolgeranno alle 21, 22, 23 e 24. L’8 settembre, alle 18, anche a Civitavecchia verrà festeggiata la Madonna delle Grazie con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Ruzza in Cattedrale. Al termine è prevista la processione all’interno del Porto storico con la benedizione dei marittimi e portuali.