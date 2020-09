Diocesi: Cremona, domani riapre ai fedeli la chiesa di Santa Rita con l’insediamento del nuovo rettore

Riaprirà domani, martedì 8 settembre, nella festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, a Cremona, la rettoria delle Sante Margherita e Pelagia, la chiesa di via Trecchi più comunemente nota come chiesa di Santa Rita. La ripresa delle celebrazioni segnerà anche l’insediamento ufficiale del nuovo rettore, don Claudio Anselmi, che con l’inizio di settembre ha preso il testimone da mons. Pietro Bonometti, che continua il suo ministero come canonico della cattedrale.

Dopo la chiusura forzata durante l’emergenza Covid-19 con l’8 settembre, pulita e sanificata, la chiesa torna dunque ad essere disponibile al culto e alla devozione dei fedeli. La riapertura ufficiale si svolgerà nel pomeriggio di domani con il Rosario, alle 17, e, alle 17.30, con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal nuovo rettore. Le celebrazioni feriali proseguiranno anche nei giorni successivi con questi orari, con le Messe anche il sabato alle 17.30 e la domenica alle 9.

“Il mio nuovo servizio sacerdotale a una chiesa devozionale – spiega don Anselmi alla vigilia della riapertura – si colloca non solo nella logica della ‘pastorale integrata’, in analogia ai santuari, ma soprattutto nella logica dell’Evangeli Gaudium, nella consapevolezza che ‘La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia’”.