Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) trasmette in diretta, domani 8 settembre, alle 11.10, la Santa Messa in occasione della festa della natività della Beata Vergine Maria a Loreto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La celebrazione sarà presieduta da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede.