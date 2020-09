Diocesi: Milano, domani apertura anno pastorale. Pontificale di mons. Delpini e ammissione candidati al diaconato e al presbiterato

Prende avvio domani, martedì 8 settembre, alle 9.30 in duomo, come da tradizione, nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria, l’anno pastorale della diocesi di Milano. Sarà l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, a presiedere la messa pontificale. Le linee guida del nuovo anno pastorale sono contenute nella proposta pastorale per il 2020-2021 “Infonda Dio sapienza nel cuore” (Sir 45,26), pubblicata dal Centro Ambrosiano lo scorso 15 luglio. Il testo contiene anche la Lettera per l’inizio dell’anno pastorale “Se ti è caro ascoltare, se porgerai l’orecchio, sarai saggio” (Sir 6,33), il primo dei quattro messaggi, concepiti per ognuno dei tempi liturgici in cui è scandita la vita della Chiesa. Altre lettere seguiranno per i tempi di Avvento, Quaresima, Pentecoste. Nella lettera sono indicati anche i principali eventi diocesani che segnano la ripresa delle attività pastorali dopo i mesi più duri della pandemia: dalla “domenica dell’Ulivo”, il 4 ottobre, pensata come “momento augurale di ripresa fiduciosa” alla festa di apertura degli oratori, dalla pastorale giovanile con la Giornata per l’Università cattolica alle attività caritative, dalla riapertura delle scuole all’impegno missionario. Durante la messa – trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater, in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e su https://www.youtube.com/chiesadimilano – l’arcivescovo celebrerà anche il rito di ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato: giovani seminaristi che iniziano la terza teologia, cioè la seconda parte della formazione al sacerdozio, e laici in cammino verso il diaconato permanente. A questo link si può scaricare il pdf della Proposta con la Lettera per l’inizio dell’anno pastorale: https://www.chiesadimilano.it/wpcontent/uploads/2020/07/Infonda_Dio_sapienza_nel_cuore_Prop_past_20-21_NP.pdf