Vescovi Toscana: dalla prima domenica di Avvento in tutte le chiese verrà utilizzato il nuovo Messale Romano

I vescovi delle diocesi toscane hanno convenuto sulla opportunità che in tutte le chiese della Regione si dia inizio in forma unitaria all’uso della terza edizione italiana del Messale Romano, in segno di comunione e di attenzione alle comunità dei fedeli. È quando si legge in un comunicato della Conferenza episcopale della Toscana nel quale si precisa che il “nuovo” Messale verrà da tutti utilizzato nelle chiese della Regione a partire dalla prima domenica del Tempo di Avvento, il 29 novembre prossimo.