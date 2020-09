Polonia: Giornata comunicazioni sociali. P. Gesiak (portavoce vescovi), “siamo una grande comunità di fede”

“Desidero far vedere la Chiesa in Polonia come una grande comunità di fede e questo, credo, è il compito più importante che mi prefiggo”. Lo ha detto al Sir il nuovo portavoce dei vescovi polacchi, p. Leszek Gęsiak, in occasione della Giornata delle comunicazioni sociali, che sarà celebrata dalla Chiesa polacca domani, domenica 20 settembre. Il presule ha sottolineato che “specialmente al giorno d’oggi il compito del portavoce dell’episcopato sembra particolarmente impegnativo poiché alcuni media spesso falsano la verità sulla Chiesa o la raccontano in modo incompleto”. Oltre a varie problematiche, spesso molto complesse e difficili, la realtà ecclesiale secondo p. Gęsiak è composta anche da “un’infinita moltitudine di lavoro svolto da semplici sacerdoti, da vescovi e da laici, che spesso non viene portato alla luce dei riflettori e rimane celato all’opinione pubblica”. “Vorrei quindi che i media, in futuro, presentino le varie sfaccettature della realtà della Chiesa, che è una comunità di credenti in Dio, sia laici che religiosi”, ha aggiunto il presule.