A Sua Immagine: 19 e 20 settembre. Visita a Priverno, speciale talk sulla scuola che riparte e il Vangelo con don Patriciello

Nella settimana in cui riprende l’attività didattica, con l’inizio del nuovo anno scolastico, il programma “A Sua Immagine” su Rai Uno dedica un approfondimento al mondo della scuola. Ancora, viaggio tra arte e fede a Priverno, nei pressi di Roma, e il commento del Vangelo della domenica con don Maurizio Patriciello. Sono i temi delle puntate di “A Sua Immagine” in onda sabato 19 e domenica 20 settembre; il programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 19 settembre, alle 15.30 su Rai Uno, “A Sua Immagine” ci conduce alla scoperta della cittadina di Priverno, in provincia di Latina. Lorena Bianchetti ci guida in un percorso che unisce storia, arte e fede sulle orme di san Tommaso d’Aquino; la città di Priverno è nota anche per la devozione alla Madonna di Mezzagosto. Alle 15.54 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello ci presenta storie di difficoltà ma anche di grande coraggio, nonostante la pandemia o gli affanni sociali; visitando i quartieri popolari di Napoli, don Patriciello racconta l’instancabile operosità della Chiesa e della Caritas.

“La scuola: un nuovo inizio” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, domenica 20 settembre in onda in diretta alle 10.30 su Rai Uno. A confrontarsi in studio con Lorena Bianchetti lo psicoterapeuta Ezio Aceti, la docente Isabella Perri (liceo classico Dante Alighieri di Roma) e la maestra Marina Montarula (scuola primaria, Istituto Sant’Anna di Roma). Tante, poi, le testimonianze nel corso della puntata tra cui quella di Daniela Lo Verde, preside dell’istituto “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di Palermo premiata con l’onorificenza di “cavaliere al merito” dal presidente della Repubblica.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, come di consueto linea alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa questa settimana dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per la regia tv di Gianni Epifani e con il commento di Orazio Coclite. Chiude, infine, l’appuntamento con il programma di informazione religiosa l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, in diretta alle 12 da piazza San Pietro.