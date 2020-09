Scout: delegazione dell’Aigsec-Fse ricevuta dal card. Bassetti, per “un inserimento sempre più pieno e fecondo nella vita di diocesi e parrocchie”

Il presidente dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici, Marco Platania, e l’assistente generale, don Paolo La Terra, sono stati ricevuti a Roma presso la sede della Conferenza episcopale italiana dal cardinale presidente Gualtiero Bassetti. L’udienza, durata più di 45 minuti, si è svolta in un clima amichevole e disteso. Marco Platania – si legge in una nota diffusa oggi – ha donato al cardinale il libro celebrativo del quarantennale dell’associazione, che ha molto apprezzato. Durante l’incontro il cardinale Bassetti ha dimostrato molto interesse, soprattutto nei confronti del direttorio religioso e dell’intereducazione. “È stata una bella occasione – ha detto don La Terra – da parte dell’associazione, per ribadire la sua fedeltà alla Chiesa, al magistero di Papa Francesco e alla guida pastorale dei vescovi, attraverso un inserimento sempre più pieno e fecondo nella vita delle diocesi e delle parrocchie”.