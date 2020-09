Lesbo: Comunità di Sant’Egidio, lunedì sera a Genova testimonianze dal campo profughi di Moira

Si intitola “Voci da Lesbo” e sarà l’occasione per ascoltare “Testimonianze dal campo profughi di Moira”. L’appuntamento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio di Genova, si terrà lunedì 21 settembre nella basilica dell’Annunziata, ed avrà inizio alle 18.45. Sarà un’occasione per ascoltare, riflettere e pregare per quanti sono costretti a vivere in condizione al limite della sopravvivenza e dell’umano. Sarà un modo per comprendere più a fondo la realtà ascoltando le testimonianze di persone che hanno visto con i propri occhi e toccato con mano la disperazione, la povertà, la miseria. “Lunedì sera – spiega Sergio Casali, portavoce della comunità genovese – alcuni amici che sono stati ad agosto al campo profughi di Moira racconteranno le storie delle famiglie e bambini siriani e afghani che sostano in condizioni drammatiche ai confini dell’Europa. Sarà una condizione per comprendere meglio e, forse, anche per riflettere sull’Europa e sul suo ruolo nel mondo. A seguire, pregheremo insieme per la pace”.