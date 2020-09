Diocesi: Grosseto, riprendono Prime Comunioni, Cresime e catechismo, in tutta sicurezza e con qualche inevitabile ritardo

Dopo lo stop forzato alla celebrazione delle Prime Comunioni e delle Cresime in tutte le parrocchie, disposto a fine marzo per arginare la pandemia, il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni ha autorizzato i parroci a riprendere “questi importanti momenti nella vita delle comunità parrocchiali e delle famiglie, così come il percorso del catechismo”. Ad annunciarlo è una nota della diocesi. “Alcune parrocchie, nel corso del periodo estivo – dice il vescovo – hanno ripreso un percorso coi bambini e le loro famiglie, ma non dovunque è stato possibile. Adesso che la situazione, pur restando critica, è un po’ più gestibile, le parrocchie si stanno organizzando per preparare le feste delle prime comunioni”. In alcune realtà (Arcille, Batignano, parrocchia di Madre Teresa) si terranno già nel corso di settembre; in tutte le altre – soprattutto in quelle che hanno necessità di organizzare più turni per non favorire condizioni di sovraffollamento – saranno utilizzati i fine settimana di ottobre e, in alcuni casi, anche di novembre. In accordo con le famiglie, poi, il vescovo ha autorizzato i parroci a poter prevedere anche il rinvio alla primavera 2021. Per quanto riguarda la Cresima, la situazione è ancora in corso di definizione. Di per sé, infatti, è il vescovo che conferisce questo sacramento, ma sempre a causa della pandemia, è stato previsto che per le parrocchie più grandi, dove sono necessari più turni al fine di evitare assembramenti, possa essere delegato il parroco. Per non perdere però “il senso di un sacramento che viene amministrato dal vescovo quale successore degli apostoli”, dice don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi, “i parroci sono stati invitati a programmare un incontro dei cresimandi con il vescovo in cattedrale”. Approccio analogo per la ripresa della catechesi dei bambini e dei ragazzi. La Cei ha emanato delle linee orientative, che sono state consegnate ai sacerdoti, relative non solo al catechismo, ma a tutte le attività educative che coinvolgano i minori. Tali linee sono state formulate tenendo conto dei protocolli per la ripresa dell’attività scolastica e sono scaricabili anche sul sito internet della diocesi.