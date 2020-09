Venezuela: dal 20 al 27 settembre si celebra la Settimana nazionale di catechesi

“Catechisti missionari in uscita per un nuovo tempo” è il tema della Settimana nazionale di catechesi che l’episcopato del Venezuela celebra dal 20 al 27 settembre. “Oggi viviamo un cambiamento epocale caratterizzato da trasformazioni storiche, sociali e culturali – ha detto mons. Angel Caraballo, vescovo di Cabimas e presidente della Commissione episcopale per la catechesi, in un messaggio in occasione della Settimana –. Vogliamo celebrare il coraggio e la santità di ogni catechista che giorno dopo giorno danno il meglio di sé per annunciare Gesù Cristo”.