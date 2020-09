Austria: “ridurre uso dell’auto e diminuire consumo di plastica”. Stop a spreco di cibo

Fare a meno dell’auto per una settimana, ridurre i rifiuti di plastica ed evitare il cibo nella spazzatura: questo è ciò che Familienverband, l’Associazione delle famiglie cattoliche di Vienna, ha chiesto ai propri aderenti in vista della settimana per la protezione del clima e del Creato dal 21 al 27 settembre prossimi. “Vogliamo creare la consapevolezza che l’auto non è sempre necessaria per andare da A a B. Molto spesso vale la pena passare ai trasporti pubblici o addirittura alle biciclette”, ha detto la presidente dell’associazione, Barbara Fruhwürth (nella foto). L’impegno è quello di dare un segnale importante per fare dei passi concreti per la protezione del clima e per “garantire un ambiente vivibile”. Questo va a vantaggio anche delle generazioni future, che sono una preoccupazione importante dell’associazione familiare. Dopo l’iscrizione alla settimana della protezione del clima, coloro che proteggono l’ambiente riceveranno consigli gratuiti via e-mail sulla protezione del clima nella vita di tutti i giorni e sulla riduzione degli sprechi di plastica e cibo. Un impegno ulteriore quello della diminuzione dell’uso della plastica, del suo invio al riciclo e riutilizzo. Ma importante per l’associazione delle famiglie è anche l’educazione a non buttare nei rifiuti cibo ancora edibile o riutilizzabile, limitando la creazione di scarti organici anche attraverso la creazione di compost organici. Ai membri di Familienverband verrà inoltre inviato un poster sul tema del “ciclo plastico”.