Diocesi: Cassano all’Jonio, Caritas e Progetto Policoro avviano lo “Sportello Futuro e lavoro” itinerante

“La Caritas diocesana, nell’ambito del Progetto ‘Talenti all’opera’, grazie ai fondi Cei 8×1000, con il supporto del Progetto Policoro, intende avviare lo ‘Sportello Futuro e lavoro’ itinerante per le tre vicarie diocesane”. Lo comunicano – attraverso una nota stampa della diocesi di Cassano all’Jonio, il vicario per la carità, don Mario Marino, Valentina Gioiella dell’area consulenza Caritas diocesana e l’animatrice di comunità del Progetto Policoro, Federica Martignani.

“Lo Sportello si propone di assicurare un supporto informativo e metodologico a coloro i quali necessitano di un aiuto nel progettare la propria transizione professionale” e per “garantire ai giovani della diocesi un percorso che accompagni alla ricerca della propria vocazione lavorativa e sperimentare direttamente le proprie attitudini”. Come riporta la nota, “si intende supportare lavoratori impegnati in esperienze di piccola impresa a rimodulare le proprie attività mediante un’analisi del territorio e attraverso l’individuazione di nuove strategie d’impresa”. Il progetto prevede “I Venerdiamoci” durante i quali si ritroveranno giovani di età dai 18 ai 35 anni a confrontarsi su tematiche riguardanti il lavoro e le prospettive future con figure professionali che si occuperanno di accompagnare coloro i quali intenderanno aderire al progetto e coinvolgersi. Tre gli appuntamenti previsti, il 9 ottobre (dalle 18.30 alle 19.30) nella parrocchia San Girolamo (Castrovillari), il 23 ottobre (dalle 18.30 alle 19.30) nella parrocchia San Giacomo apostolo (Altomonte), il 6 novembre (dalle 18.30 alle 19.00) nella parrocchia Cuore Immacolata B.V.M (Trebisacce). “Il tema dei primi tre incontri – si legge ancora – sarà ‘Giovani e lavoro: il lavoro che vogliamo’. I ragazzi affronteranno attività sulle competenze per il lavoro utili in ambito professionale e sulle competenze per la vita, per scoprire, approfondire e sperimentare direttamente le attitudini di ciascuno”.