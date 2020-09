Tempo del Creato: Messina, conferenza-concerto a Capo Peloro. Tre idee per valorizzare lo Stretto

Una conferenza-concerto, in cui verranno proposte tre idee per valorizzare una delle aree più belle dello Stretto sotto le note del Quintetto Ars Nova. Si terrà oggi, sabato 19 settembre, a Capo Peloro, dalle 18, nella sede della fondazione Horcynus Orca. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzato per il mese di settembre nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, per il Tempo del Creato. All’iniziativa interverranno l’assessore comunale all’Ambiente, Dafne Musolino, don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e della Commissione per la custodia del Creato, il segretario generale della Fondazione di Comunità Gaetano Giunta e la vice-presidente della pro loco Capo Peloro, Barbara Buceti. Alla conferenza seguiranno una visita al parco Horcynus Orca, al Museo Macho e all’area di Capo Peloro. Gli eventi proseguiranno sabato 26 settembre, a Bisconte, con la preghiera ecumenica per il Creato. Alle 16.30 un’escursione alle cascate, curata dall’Associazione Katalos, anticiperà la preghiera che si terrà a Piazza Chiesa con la partecipazione dell’Ufficio per l’Ecumenismo, Sae, Chiesa Pentecostale Eben-Ezer di Catarratti, Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali, comunità cristiane e istituzioni.