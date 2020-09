Papa Francesco: nomina Gustavo Osvaldo Béliz membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali il professor Gustavo Osvaldo Béliz, segretario della Secretaría de Asuntos Estratégicos (Argentina). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 7 gennaio 1962, Béliz ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Buenos Aires (1989) e ha fatto i percorsi di studio post-laurea alla London School of Economics (1994). È stato funzionario presso la Inter-American Development Bank (Idb) (2005-2019) e l’Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean (Intal). È stato professore della Facoltà di Scienze dell’Informazione dell’Università Austral (1995-2001) e presso l’Instituto de Altos Estudios Empresariales (2000-2001). Per tre volte è stato ministro del Gabinetto presidenziale del Governo argentino nei settori della Giustizia, Sicurezza e Diritti umani e Affari interni. Attualmente è segretario della Secretaría de Asuntos Estratégicos della Presidenza della Nazione. È autore di numerose pubblicazioni, specialmente circa lo sviluppo sostenibile, il futuro del lavoro, l’intelligenza artificiale, le istituzioni democratiche e il cambiamento climatico.