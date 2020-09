Cortile di Francesco: ad Assisi, nel pomeriggio confronto sulla trasformazione dei mercati. Domani interventi di Ghebreyesus e Gualtieri

Continuano gli incontri ad Assisi per il Cortile di Francesco. Dopo l’appuntamento di questa mattina “Progettare per il Pianeta. Planet Life Design”, con il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt e la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, sarà la volta questo pomeriggio degli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi; Tim, Luigi Gubitosi; Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, e Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti. Gli ospiti, alle 17.30 in Sala Stampa, saranno protagonisti di una tavola rotonda sulla trasformazione dei mercati. L’evento – informa l’ufficio stampa della Basilica di san Francesco – sarà visibile anche in streaming sul sito www.cortiledifrancesco.it. La giornata si concluderà alle 21 con la lectio magistralis di Enzo Bianchi nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Domani, domenica 20 settembre alle 15.30, appuntamento con il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e alle 17 incontro su “Economia dopo Covid” con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.