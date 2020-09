Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani “La scommessa sui giovani”

“L’Italia riparte davvero se ripartono i giovani”. Sarà questo il filo conduttore di “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti in onda domenica 20 settembre, alle 9.25 su Rai Due, che sarà dedicata al tema “La scommessa sui giovani”. A parlarne al microfono di Eva Crosetta sarà un insegnante, il prof. Marco Capri, 30 anni, docente di religione in due licei di Roma. Racconterà la sua esperienza di formatore e di educatore, per una scuola come la intendeva don Milani, come comunità di pensiero e di apprendimento, capace di rafforzare le relazioni e nutrire la speranza. A proposito di sfida educativa, saranno proposte le testimonianze di altri docenti che hanno dovuto far fronte all’eclissi della “relazione” durante la quarantena. Poi spazio al racconto di alcuni giovani che durante il Covid hanno riscoperto il volontariato come scuola di formazione e di crescita spirituale. Del suo impegno totalizzante e radicale di docente, parlerà anche Laura Giulian, autrice del libro “Dal primo all’ultimo banco”, che scommette sulla scuola come presidio di integrazione. La puntata si concluderà dalla parrocchia San Tommaso Moro, a Roma, nei pressi della “Sapienza”: qui molti giovani vivono l’unità di fede, studio e vita.