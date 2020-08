Turismo: Associazione Ospitalità religiosa italiana, da ottobre a marzo un progetto per accogliere “a braccia aperte” ma in sicurezza

In un periodo in cui il settore del turismo cerca un difficile rilancio, il mondo dell’ospitalità di matrice religiosa si propone agli italiani con un’iniziativa dedicata a chi vuole conoscere un’accoglienza che privilegia la familiarità, il confronto e la convivialità. L’iniziativa, non a casa, s’intitola “Ospitiamo a braccia aperte” chiarendo, scrive Fabio Rocchi, presidente dell’Associazione Ospitalità religiosa italiana, “i sentimenti che animano i gestori delle strutture partecipanti, pur con tutte le precauzioni dovute all’emergenza sanitaria”.

Rocchi ricorda: “Sono circa diciassettemila le notti messe a disposizione con lo sconto del 30%, nei weekend da ottobre a marzo dal Trentino alla Sardegna, dal Piemonte alla Sicilia, senza tralasciare mete classiche come Roma, centro della cristianità. Chiunque potrà toccare con mano l’esperienza di soggiorno offerta dalle strutture religiose e no-profit”.

Obiettivo dell’iniziativa, patrocinata dall’Ufficio nazionale Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, guidato da Don Gionatan De Marco, è “mostrare uno dei tanti volti belli della Chiesa” per ridare impulso a realtà di accoglienza poco conosciute e slegate dai circuiti commerciali. Strutture ricettive che fanno capo al portale ospitalitareligiosa.it e che si rivolgono a chi vuole trascorrere un weekend di serenità o a chi sta progettando futuri soggiorni per i propri gruppi di riferimento. Il tutto senza dimenticare i fini caritatevoli, missionari e di sostegno a cui gli introiti sono destinati.

Realizzata dall’Associazione Ospitalità religiosa italiana, l’iniziativa vede la collaborazione di importanti realtà del mondo religioso e laico, come il Cits (Centro italiano turismo sociale), il Ctg (Centro turistico giovanile) e il Cnec (Centro nazionale economi di comunità).

L’elenco delle disponibilità è in continuo aggiornamento ed è già online sulla pagina specifica del portale ospitalitareligiosa.it, con tanto di mappa interattiva.