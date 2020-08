Politica: seminario di Ventotene, “Dall’Unione monetaria agli Stati Uniti d’Europa”

“Il federalismo in Europa e nel mondo. Dall’Unione monetaria agli Stati Uniti d’Europa” è il titolo della 39ª edizione del Seminario di formazione federalista, in programma dal 30 agosto al 4 settembre, organizzato dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli. “I temi più attuali, dalla crisi causata dalla pandemia, al varo del fondo Next Generation Eu all’instabilità del quadro mondiale, saranno al centro delle relazioni e dei dibattiti nell’isola in cui più di settant’anni fa Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto di Ventotene”, spiegano gli organizzatori. “L’ennesima crisi globale scatenata dallo scoppio della pandemia rende indifferibile il rilancio del processo di unificazione europea”. Al Seminario di Ventotene, “120 giovani si ritroveranno per approfondire il pensiero federalista e confrontarsi su proposte operative per il lancio di una forte iniziativa politica per la Federazione europea e per un mondo governato”, sottolinea Federico Brunelli, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli.

Domenica 30 agosto alle 17, alla cerimonia di apertura, intitolata “Per un’Europa comunità di destino” interverranno fra gli altri Giorgio Anselmi (presidente Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli), Gerardo Santomauro (sindaco di Ventotene), Antonio Argenziano (Segretario generale Gioventù federalista europea). Venerdì 4 settembre alle 9.30, la sessione conclusiva del seminario “Solidarietà europea vs nazionalismo: verso l’Unione politica”, presieduta da Federico Brunelli ospiterà gli interventi di Luisa Trumellini (Segretaria generale Movimento federalista europeo), Silvia Costa (Commissaria straordinaria per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano) e altri esperti. Nei sei giorni del seminario si alterneranno come relatori esponenti del Movimento federalista europeo, di organizzazioni partner, dell’Università e del mondo politico e istituzionale.