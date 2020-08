Diocesi: Sarsina, domani per la festa di San Vicinio celebrazione con il vescovo Regattieri. Diretta su Teleromagna

La diocesi di Cesena-Sarsina festeggerà domani il patrono san Vicinio. Oggi si concluderà il Triduo di preparazione nella basilica concattedrale “Santa Maria Annunziata”, iniziato martedì 25 agosto presso la tomba del santo, con la messa del mattino e la riflessione serale guidata da don Rudy Tonelli, parroco di San Piero in Bagno. Nel pomeriggio odierno, alle 18 in piazza Plauto, è in programma la benedizione degli automezzi.

Domani, per la solennità di San Vicinio saranno celebrate le messe alle 7.30 e alle 9. Alle 11 il vescovo diocesano, mons. Douglas Regattieri, presiederà la solenne celebrazione eucaristica concelebrata dai sacerdoti della Zona pastorale. La messa, trasmessa in diretta su Teleromagna, sarà animata dai canti della corale di Sarsina. Nel pomeriggio, alle 16.45, la recita dei Secondi vespri e, a seguire, la processione con le reliquie di San Vicinio. Alle 18, poi, la messa presieduta da don Tonelli, con canti animati dalla corale della comunità parrocchiale di Quarto.

Infine, sabato 29 agosto, salita in auto al Monte di San Vicino per la messa delle 21, presieduta dal vescovo Regattieri.