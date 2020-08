Diocesi: Senigallia, stasera alla Pinacoteca ultimo appuntamento per il “Viaggio nella Bellezza”

“Il nome ormai consolidato negli anni con cui è conosciuta la grande struttura museale diocesana nel Palazzo vescovile a piazza del Duomo di Senigallia potrebbe trarre in inganno. Effettivamente ormai da oltre un decennio la Pinacoteca di Senigallia è qualcosa di ben più ampio di una ricca raccolta di quadri, provenienti dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Essa infatti ospita preziosi paramenti, mobili, strumenti e partiture musicali, statue e argenterie”. Lo ricorda una nota della diocesi di Senigallia, precisando che “proprio verso queste sarà indirizzato lo sguardo per il ‘Viaggio nella Bellezza’ in programma giovedì 27 agosto alla Pinacoteca, ultimo appuntamento della serie che durante l’estate 2020 ha condotto turisti ed appassionati con visite guidate nella galleria che s’affaccia sulla piazza del duomo di Senigallia”. Tutti i giovedì di luglio e agosto infatti è stato possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle ore 21.30 e la seconda alle ore 22,30 – per immergersi nelle bellezze della Pinacoteca, testimone della ricchezza d’arte di un vasto territorio. Il protagonista dell’ultimo appuntamento, San Paolino, patrono della città e della diocesi di Senigallia, è effigiato (e non solo) nella Pinacoteca grazie ad un dono di Papa Pio IX, oggi nell’appartamento del cardinale trasformato in Pinacoteca nel 1992. Gran finale di stagione, dunque, per essere accompagnati anche da storici dell’arte ad apprezzare il patrimonio culturale ispirato alle pagine della Fede cristiana. I posti per le visite guidate saranno limitatissimi, a motivo delle restrizioni del Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. La Pinacoteca è poi sempre aperta, ad ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica con orario 21-24 sino al 31 agosto. Info: www.diocesisenigallia.it.