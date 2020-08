Coronavirus Covid-19: Sipps, “30 milioni di tamponi in autunno, test rapidi, dispositivi di massima sicurezza per operatori”

Secondo la Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale) per arrivare preparati a una possibile recrudescenza del virus in autunno, sono tre i punti fondamentali: “dispositivi diagnostici, corridoi alternativi e dispositivi di protezione efficaci”, spiega Ernesto Burgio, membro del gruppo di specialisti Covid-19 della Sipps. “Bisognerà preparare nei prossimi mesi un numero adeguato di tamponi (almeno 30 milioni) con la possibilità di ottenere il risultato in 24/48 ore massimo. Sarà importantissimo – consiglia l’esperto – anche validare i test rapidi perché, se si confermasse una buona accuratezza, sarebbe possibile abbattere i costi e i tempi dei controlli”. Occorre inoltre “predisporre percorsi obbligatori con aree sanitarie (deputate al Triage) esterne al sistema sanitario stesso e gestite da operatori adeguatamente protetti, informati e formati. Solo in questo modo si eviterà che il virus torni a diffondersi nelle strutture sanitarie pubbliche, private e nelle residenze sanitarie per anziani e disabili. Per questo è necessario gestire il caso sospetto in teleassistenza e telefonicamente fino al risultato del tampone. In caso di necessità di visita immediata – aggiunge Burgio – questa dovrà essere demandata alle Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) o ad altro personale sanitario dedicato e formato. Per i casi moderato-gravi, avere la disponibilità di reparti e di ospedali Covid anche se a oggi non utilizzati. Per le aree in cui non ci fossero reparti Covid potrebbero essere facilmente adattati, con costi non esorbitanti, gli ospedali militari”. Infine, “dovranno essere distribuiti dispositivi sanitari di massima sicurezza per gli operatori di prima linea (solo inviando i primi possibili casi e i loro contatti nelle aree deputate al triage si eviterà la riattivazione delle catene di contagio e il diffondersi di casi con carica virale alta)”.