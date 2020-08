Diocesi: Locri-Gerace, sospeso il tradizionale pellegrinaggio con processione alla “Madonna della Montagna” di Polsi

Non si terrà quest’anno il tradizionale pellegrinaggio, con annessa processione, alla “Madonna della Montagna” di Polsi (Rc), nella diocesi di Locri-Gerace, in occasione della festa in programma dal 31 agosto al 2 settembre.

“La festa quest’anno si presenta in modo insolito a causa delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 che ha causato e continua a causare una pericolosa ed eccezionale emergenza sanitaria”, ha comunicato il rettore del santuario, don Antonio Saraco. Nonostante ciò, “le carovane di pellegrini, provenienti da ogni parte della Regione e dalla vicina Sicilia, continuano a fare visita con devoto fervore”. “Quest’anno – ha proseguito don Saraco – siamo chiamati come comunità di cristiani a vivere le feste nella preghiera, nelle celebrazioni eucaristiche e nelle novene come un’occasione di riflessione e più intensa preghiera”.