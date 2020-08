Testimoni: Alessano, domani al cimitero l’incontro di preghiera e riflessione “San Francesco d’Assisi e don Tonino Bello: annunciatori del Vangelo sine glossa”

Domani venerdì 28 agosto, alle 19.15, presso il cimitero di Alessano, un evento dedicato all’indimenticabile vescovo di Molfetta, don Tonino Bello. Un incontro di preghiera e riflessione dal titolo “San Francesco d’Assisi e don Tonino Bello: annunciatori del Vangelo sine glossa”: guiderà la riflessione padre Alessandro Mastromatteo, ministro provinciale dei Frati minori di Puglia e Molise.

L’iniziativa è della parrocchia del SS. Salvatore di Alessano in collaborazione con la Fondazione “don Tonino Bello”. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della parrocchia per permettere a tutti di seguirlo da casa. La normativa anti-contagio, infatti, impone la solita limitazione del numero dei partecipanti, l’obbligo del distanziamento sociale e l’uso della mascherina.

Si richiede pertanto una prenotazione per permettere che non si escluda nessuno ad “un evento che farà rivivere l’evangelizzazione di due santi che hanno vissuto nella prospettiva del ‘potere dei segni e non dei segni del potere’ per un Vangelo che percorre le nostre strade salentine”, si legge in una nota.