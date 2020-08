Elezioni comunali Roma: Barbuscia (Mcl), “Raggi bis? Auspicabile un passo indietro”

“Non crediamo che un Raggi bis possa portare il cambiamento che i cittadini attendono. La sindaca in questi anni ha ritenuto di andare avanti per la sua strada, non ascoltando le critiche e i consigli, come se vivesse staccata dalla realtà della città, scesa, in questi anni, nelle graduatorie nazionali di vivibilità. Un passo indietro, dunque, sarebbe stato auspicabile”. Così Barbara Barbuscia, presidente Unione territoriale Mcl Roma-Viterbo-Rieti, commentando sul sito del Movimento la notizia della candidatura per le prossime elezioni comunali della sindaca Raggi.

“Quello che tutti noi che viviamo e lavoriamo a Roma ci auguriamo – prosegue Barbuscia – è che ci sia un confronto tra candidati di alto profilo con programmi concreti per risolvere i problemi che attanagliano la nostra città”.

“Noi del Mcl continueremo ad essere una voce critica – conclude Barbuscia – ma saremo anche pronti a dare il nostro contributo di idee e progetti, forti delle nostre esperienze sul territorio, per una Roma all’altezza delle altre capitali europee”.