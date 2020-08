(Foto Sala Stampa della Santa Sede)

Papa Francesco si è recato oggi pomeriggio in visita alla Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, e si è fermato a pregare nella Cappella di Santa Monica, madre del Santo cui è dedicata la chiesa, la cui tomba è lì custodita. Dopo la preghiera il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.