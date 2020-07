Slovacchia: Banská Bystrica, Conferenza cristiana sulle donne e sull’essenza della loro esistenza donata da Dio

(Bratislava) “Unchained 2020″ è il titolo di una Conferenza di ispirazione cristiana dedicata alle donne, prevista per l’11 e il 12 settembre a Banská Bystrica. La sesta edizione dell’evento annuale sarà incentrata sul tema dell'”essenza” dell’esistenza umana. Tereza Slavkovská, responsabile del team organizzativo, spiega che le donne in generale spesso si scontrano con il dilemma della perfezione: “Vogliamo essere figlie, mogli, madri, amiche, sorelle perfette; e questo ci porta ad uscire in un certo qual modo dalla nostra vita, dando luogo a situazioni di disagio. Dovremmo ascoltarci e scoprire la grande essenza che Dio ci ha donato. La Conferenza fornirà gli spunti necessari per capire come concretizzarlo”. La Conferenza, organizzata da donne per le donne, attira tradizionalmente l’attenzione di diverse centinaia di partecipanti che si ritrovano per discutere temi pertinenti. Quest’anno, tuttavia, la capienza sarà inferiore a causa delle misure anti Covid-19. Gli organizzatori prevedono quindi la possibilità di “partecipazione on line”. Ulteriori informazioni e per iscriversi, sono disponibili al sito: nesputana.godzone.sk.