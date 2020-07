Venezia 77: film d’apertura della Mostra è “Lacci” di Daniele Luchetti. Svelate le giurie e i Leoni d’oro alla carriera ad Ann Hui e Tilda Swinton

Con la diretta streaming di martedì 28 luglio, alle ore 11, viene svelato finalmente il cartellone di “Venezia 77”, Mostra d’arte internazionale della Biennale di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre. Il primo evento cinematografico internazionale al tempo della pandemia Covid-19.

È solo di pochi giorni fa la notizia che “Lacci” di Daniele Luchetti sarà il film che inaugurerà la Mostra, opera però fuori concorso. Dopo 11 anni e molti titoli hollywoodiani (tra cui “Gravity”, “Birdman”, “La La Land” e “First Man”), l’Italia riconquista l’onore dell’inaugurazione. Come ha sottolineato il direttore artistico Alberto Barbera, “da 11 anni la Mostra del Cinema non veniva aperta da un film italiano. La felice opportunità è offerta dal bellissimo film di Daniele Luchetti, anatomia della difficile coesistenza di una coppia, alle prese con tradimenti, ricatti emotivi, sofferenze e sensi di colpa. Il film è anche il segno del felice momento che sta attraversando il nostro cinema”. Il film “Lacci”, interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini, è scritto da Domenico Starnone, Francesco Piccolo e Daniele Luchetti.

Svelate poi con un giorno di anticipo anche le giurie di “Venezia 77”. In particolare, occhi puntati su quella internazionale presieduta dall’attrice due volte premio Oscar Cate Blanchett (Australia) e composta da Nicola Lagioia (Italia), scrittore e direttore del Salone del Libro di Torino; Ludivine Sagnier (Francia), attrice; Veronika Franz (Austria), regista e sceneggiatrice; Joanna Hogg (Gran Bretagna), regista e sceneggiatrice; Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore; Cristi Puiu (Romania), regista e sceneggiatore.

Annunciate inoltre le altre giurie del Festival: “Orizzonti”, presieduta dalla regista francese Claire Denis; opera prima “Luigi De Laurentiis”, presieduta dal regista italiano Claudio Giovannesi; e “Venice Virtual Reality”, guidata dalla regista statunitense Celine Tricart. Madrina della 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia è l’attrice italiana Anna Foglietta.

Infine, sempre a ridosso della conferenza stampa di “Venezia 77” sono stati annunciati i due Leoni d’oro alla carriera, a regista cinese Ann Hui e all’attrice britannica Tilda Swinton, premi che verranno consegnati durante lo svolgimento della manifestazione.