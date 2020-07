Migranti: Lamorgese (min. Interno), “grazie al personale impegnato, senza sosta, in prima linea in questa fase di intensificazione dei flussi aggravata dal Covid”

“Grazie a tutto il personale delle Forze di polizia, della Guardia costiera e dell’Esercito, impegnato, senza sosta, in prima linea in questa delicata fase di intensificazione dei flussi migratori sul territorio nazionale, aggravata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19″. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Per la titolare del Viminale, “si tratta di un impegno incessante nello svolgimento delle operazioni di sbarco ed identificazione e nella tutela della sicurezza delle comunità locali più esposte sul fronte dell’accoglienza, svolto con la consueta professionalità, senso del dovere ed equilibrio”. “Rimane costante – ha aggiunto Lamorgese – lo sforzo delle Forze di polizia sia sul versante della prevenzione e del controllo del territorio che su quello investigativo, per individuare gli scafisti e contrastare la rete dei trafficanti dei migranti.