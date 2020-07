Coronavirus Covid-19: Mattarella e Steinmeier ai sindaci, “ogni giorno date un contributo decisivo contro un virus che non conosce confini”

“Ogni giorno date un contributo decisivo contro un virus che non conosce confini”. È l’omaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, tributano ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati in una lettera congiunta diffusa oggi.

“Desideriamo ringraziarvi oggi, personalmente, per l’opera di comprensione reciproca e di incontro svolta da decenni a favore delle rispettive comunità in Italia e in Germania e soprattutto per l’impressionante impegno profuso per le vostre cittadine e i vostri cittadini durante la pandemia”, sottolineano i due capi di Stato. “Le città e i Comuni in Italia e in Germania hanno riorganizzato il lavoro comunale in pochi giorni e sviluppato ulteriori soluzioni per aiutare le persone durante la crisi”, proseguono Mattarella e Steinmeier, riferendosi alle diverse attività messe in campo, come “progetti di solidarietà per sostenere soprattutto le cittadine e i cittadini più anziani” e la disponibilità offerta da città tedesche per consentire “terapia per i pazienti italiani malati di Covid-19”. “44 pazienti della Lombardia in condizioni gravi – ricordano i presidenti – sono stati trasportati in ospedali di tutto il territorio federale con un ponte aereo unico nel suo genere. Pochi giorni fa, gli ultimi pazienti guariti hanno fatto ritorno a casa”. “I legami variegati e le amicizie così nate sono un bene inestimabile che proprio in questi tempi estremamente difficili rendono l’Europa forte”, assicurano i capi di Stato.