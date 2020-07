Gianrico Tedeschi: Franceschini (min. Cultura), “mancherà a tutti noi, è un giorno triste per il mondo del teatro”

“Con Gianrico Tedeschi scompare un protagonista e testimone del teatro italiano, un grande attore che ha lavorato al fianco di registi come Luchino Visconti, Giorgio Strehler e Luca Ronconi, calcando per più di 70 anni, nel corso di una lunga carriera iniziata in un campo di prigionia con l’Enrico IV di Pirandello, la scena dei teatri d’Italia”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ricorda Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano, morto ieri sera nella sua casa di Pettenasco (No) all’età di 100 anni. “Mancherà a tutti noi, mancherà il suo amato volto che la sera ci faceva compagnia con le apparizioni al Carosello. Oggi è un giorno triste per il mondo del teatro e per la cultura italiana”, conclude Franceschini.