Solidarietà: Caritas Catania, donate all’Help center colonnine con dispenser di gel igienizzante

La scorsa settimana, il Lions e Leo Club Catania Gioeni hanno donato due colonnine con dispenser automatici di gel igienizzante per l’Help center della Stazione Centrale della Caritas diocesana di Catania, che accoglie persone in difficoltà. Consentiranno di agevolare il mantenimento delle misure anti-contagio, fornendo, al contempo, un esempio visibile delle buone pratiche da adottare per contenere la diffusione del Covid-19. Le due colonnine, con i relativi dispenser automatici di gel igienizzante, sono state progettate e realizzate dai soci del Lions e Leo Club Catania Gioeni. In questa fase, che vede la distribuzione quotidiana dei pasti all’esterno dell’Help center (12.30/14) per rispettare le misure anti-contagio, se ne prevede l’utilizzo all’interno della struttura per i volontari che ogni giorno preparano circa 500 pasti caldi, grazie alle donazioni dei tanti benefattori, alla cui lista si è recentemente aggiunta anche l’Azienda agricola “La Collina Bio”. Alla riapertura dell’Help center, le due colonnine verranno collocate all’ingresso, così da consentire agli assistiti l’igienizzazione prima del pasto o dell’accesso agli altri servizi. La fornitura del gel igienizzante è garantita dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Catania.