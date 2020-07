Infermieri: Casellati a Fnopi, “grazie per la vostra competenza professionale e per la vicinanza a malati e cittadini”

“È molto importante anche un vostro sorriso per i pazienti e per chi soffre”. Lo ha detto la presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrando la presidente e il portavoce della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli e Tonino Aceti. Lo riferisce un comunicato, secondo il quale la presidente Casellati ha ringraziato gli infermieri anche a nome di tutto il paese per la competenza professionale e la vicinanza al malato, dimostrati soprattutto durante la pandemia: “La vostra capacità di forte prossimità con i cittadini e i pazienti, oltre a garantire la migliore assistenza ha consentito di non lasciare solo nessuno nel momento del bisogno”.

La presidente del Senato ha parlato con la presidente Fnopi dei problemi della professione: carenza di organici, carenza di assistenza sul territorio e importanza in questo senso che assume la professione infermieristica; ha ascoltato le istanze della Fnopi e assicurato il suo interessamento perché, prosegue il comunicato, “al Senato e nelle sedi parlamentari in generale questi argomenti trovino corsie preferenziali, ascoltando sempre chi questi problemi e queste necessità le vive ogni giorno per garantire la salute dei cittadini”.

Durante l’incontro, Mangiacavalli ha consegnato alla presidente Casellati una copia del Codice deontologico degli infermieri, un’analisi dettagliata delle problematiche e dei numeri della professione infermieristica e una raccolta fotografica. “Siamo grati alla senatrice Casellati – ha concluso – per le parole di elogio e vicinanza alla nostra professione e per la consapevolezza dimostrata dal massimo esponente del Senato nel considerare fondamentale e in continua crescita la professione infermieristica dal punto di vista clinico-assistenziale, sociale e di prossimità con i cittadini. Cosa questa su cui le abbiamo assicurato tutto l’impegno dei 450mila infermieri italiani che hanno come loro primo e unico obiettivo la tutela della salute delle persone”.